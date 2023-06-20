Косарев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1967

Отец: Косарев Александр

Мать: Кузьмина Зина

Рождение ребёнка
10.09.2003

Дочь: Алеся

Мать ребёнка: Косарева Света

Развод
Неизвестно

Жена: Косарева Валя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Косарева Валя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Валя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Света

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