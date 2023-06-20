Косарев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1967
Отец: Косарев Александр
Мать: Кузьмина Зина
Рождение ребёнка
10.09.2003
Дочь: Алеся
Мать ребёнка: Косарева Света
Развод
Неизвестно
Жена: Косарева Валя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Косарева Валя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Валя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Света