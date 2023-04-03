Вовна Захарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВовна Захарий

Вовна Захарий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовна Федот Захариевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовна Исидор Захариевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовна Иаков Захариевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вовна Мирон Захариевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.