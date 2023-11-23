Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Павловский Александр Михайлов

Рождение ребёнка
11.10.1849

Сын: Вениамин Александров

Отец ребёнка: Павловский Александр Михайлов

Смерть
Неизвестно

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