Матрона Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Павловский Александр Михайлов
Рождение ребёнка
11.10.1849
Сын: Вениамин Александров
Отец ребёнка: Павловский Александр Михайлов
Смерть
Неизвестно