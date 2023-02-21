Плохов-Васильев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохов-Васильев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1853 и 1854

Дата смерти

22.08.1877

Пол

Мужской

Отец

Между 1816 и 1817 г.р.

Мать

Между 1822 и 1823 г.р.

Жена

Между 1852 и 1853 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854

Отец: Плохов Семён

Мать: Плохова Анастасия

Рождение ребёнка
08.10.1876

Сын: Плохов Дмитрий

Мать ребёнка: Плохова Надежда

г. Симбирск, слобода Королёвка (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохов Василий

Мать ребёнка: Плохова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохова Надежда

Смерть
22.08.1877
г. Ловчев, Болгария
Причина смерти: Убит на войне
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