Плохов-Васильев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1853 и 1854
Дата смерти22.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1854
Отец: Плохов Семён
Мать: Плохова Анастасия
Рождение ребёнка
08.10.1876
Сын: Плохов Дмитрий
Мать ребёнка: Плохова Надежда
г. Симбирск, слобода Королёвка (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохов Василий
Мать ребёнка: Плохова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохова Надежда
Смерть
22.08.1877
г. Ловчев, Болгария
Причина смерти: Убит на войне