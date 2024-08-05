Стефан Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Никифор Андреевич

Мать: Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ларионовна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Анна Ларионовна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Федора Стефановна

Мать ребёнка: Анна Ларионовна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Стефанович

Мать ребёнка: Анна Ларионовна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Яков Стефанович

Мать ребёнка: Анна Ларионовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Гавриил Стефанович

Мать ребёнка: Анна Ларионовна

Смерть
Неизвестно

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