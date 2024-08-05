Стефан Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Никифор Андреевич
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Федора Стефановна
Мать ребёнка: Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Стефанович
Мать ребёнка: Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Яков Стефанович
Мать ребёнка: Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Гавриил Стефанович
Мать ребёнка: Анна Ларионовна
Смерть
Неизвестно