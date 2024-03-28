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Гладков Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Его дядя делал музыкальные инструменты. Сам играл на гитаре, баяне, баллалайке, мандалине
Рождение ребёнка
06.04.1945

Дочь: Штуль (Гладкова) Галина

Мать ребёнка: Стативко (Стативко) Елизавета (Леся)

Смерть
Неизвестно

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