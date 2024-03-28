Гладков Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Его дядя делал музыкальные инструменты. Сам играл на гитаре, баяне, баллалайке, мандалине
Рождение ребёнка
06.04.1945
Дочь: Штуль (Гладкова) Галина
Мать ребёнка: Стативко (Стативко) Елизавета (Леся)
Смерть
Неизвестно