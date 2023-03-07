Емельянов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1926
Дата смерти16.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Рождение ребёнка
20.07.1948
Сын: Емельянов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Михайловна
Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
полевод, участник ВОВ
Смерть
16.05.1988
Журавлиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: ИБС Послеинфарктный кардиосклероз