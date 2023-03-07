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Емельянов Михаил Иванович

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Место рождения

Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.02.1926

Дата смерти

16.05.1988

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: Емельянов Иван Иванович

Мать: Емельянова Мария Васильевна

Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1948

Сын: Емельянов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Евдокия Михайловна

Таловка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
полевод, участник ВОВ
Смерть
16.05.1988
Журавлиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: ИБС Послеинфарктный кардиосклероз
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