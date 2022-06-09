Супронова (Стукач) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супронова (Стукач) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1947

Дата смерти

09.06.2022

Пол

Женский

Отец

Около 1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947

Отец: Стукач Алексей Фeдорович

Мать: Стукач (Новожилова) Анастасия Фeдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2022

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