Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1932
Дата смерти24.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кручинин Игорь
Рождение ребёнка
06.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кручинин Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кручинин Игорь
Смерть
24.10.2006