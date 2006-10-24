Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1932

Дата смерти

24.10.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кручинин Игорь

Рождение ребёнка
06.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кручинин Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручинин Игорь

Смерть
24.10.2006
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