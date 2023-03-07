Мамаева * Хуснутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева * Хуснутдиновна

Мамаева * Хуснутдиновна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1939

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Мамаев Хуснутдин Фасхутдинович

Мать: Мамаева Варвара Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close