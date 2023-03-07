Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мамаева * Хуснутдиновна
Мамаева * Хуснутдиновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1939
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Мамаев Хуснутдин Фасхутдинович
1896 г.р.
Мать
Мамаева (Шабунова) Варвара Михайловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Мамаев Хуснутдин Фасхутдинович
Мать:
Мамаева Варвара Михайловна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия