(Нигматуллин) Бибикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нигматуллин) Бибикамал

Место рождения

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Зайнельгабидин

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Ахметзаки

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гаптулла

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Афлятун

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсижихан

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хоснижихан

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асмабика

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гусман

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Гумар

Отец ребёнка: Гисматуллин Нигматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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