Волкова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреянченко Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Андреянченко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова (Андреянченко) Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Андреянченко Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно