Волкова Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Вера

Волкова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреянченко Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Андреянченко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова (Андреянченко) Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Андреянченко Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянченко Григорий Иванович

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