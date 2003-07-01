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Нестеров Виктор Иванович

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Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.11.1935

Дата смерти

01.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1935

Отец: Нестеров Иван Степанович

Мать: Нестеров Анна Алексеевна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Алевтина Викторовна

Рождение ребёнка
26.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Алевтина Викторовна

Рождение ребёнка
09.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Алевтина Викторовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Алевтина Викторовна

Смерть
01.07.2003
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинск Шершнёвское кладбище
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