Нестеров Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1935
Дата смерти01.07.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1935
Отец: Нестеров Иван Степанович
Мать: Нестеров Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.1961
Рождение ребёнка
26.12.1969
Рождение ребёнка
09.08.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2003
Похороны
Неизвестно
Челябинск Шершнёвское кладбище