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Василий Трофимович

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.06.1800

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1800

Отец: Трофим Андреевич

Мать: Пелагея Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Макарьевна

Рождение ребёнка
03.03.1825

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1827

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1829

Сын: Капитон Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1831

Дочь: Просковья Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1834

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трофимов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Макарьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1846
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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