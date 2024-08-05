Василий Трофимович
Место рождения
Дата рождения02.06.1800
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1800
Отец: Трофим Андреевич
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
03.03.1825
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
13.06.1827
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
23.02.1829
Сын: Капитон Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
10.10.1831
Дочь: Просковья Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
03.03.1834
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Трофимов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Макарьевна
Смерть
1846