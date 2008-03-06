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Червоткин Роман Иванович
Червоткин Роман Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.2008
Пол
Мужской
Отец
Червоткин Иван Геннадьевич
1972 г.р.
Мать
Воеводина Червоткина Надежда Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2008
Отец:
Червоткин Иван Геннадьевич
Мать:
Воеводина Червоткина Надежда Александровна
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