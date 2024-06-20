Калмыков Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Константин Владимирович

Калмыков Константин Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1976

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1976

Отец: Калмыков Владимир Николаевич

Мать: Калмыкова (Антипова) Таисия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.