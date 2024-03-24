Дубоносов Егор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти17.06.1942
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Дубоносов Никифор
Рождение ребёнка
20.04.1939
Дочь: Брехова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1941
Дочь: Вармужа Галина Егоровна
Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубоносов Виктор Егорович
Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубоносов Александр Егорович
Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна
Смерть
17.06.1942