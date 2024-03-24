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Дубоносов Егор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Дубоносов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1939

Дочь: Брехова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1941

Дочь: Вармужа Галина Егоровна

Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубоносов Виктор Егорович

Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубоносов Александр Егорович

Мать ребёнка: Дубоносова Вера Петровна

Смерть
17.06.1942
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