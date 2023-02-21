Кузьмина Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти21.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кузьмина Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузьмин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кузьмин Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кузьмин Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич
Смерть
21.05.1961