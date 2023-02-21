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Кузьмина Фёкла Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

21.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кузьмина Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузьмин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кузьмин Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузьмин Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Кузьмин Гавриил Никитич

Смерть
21.05.1961
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