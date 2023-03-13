Хитрова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1815

Сын: Хитров Иван Иванович

Отец ребёнка: Хитров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Глакерия Ивановна

Отец ребёнка: Хитров Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хитров Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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