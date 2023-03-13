Хитрова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1815
Сын: Хитров Иван Иванович
Отец ребёнка: Хитров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Глакерия Ивановна
Отец ребёнка: Хитров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно