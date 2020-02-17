Дойников Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДойников Василий Петрович

Дойников Василий Петрович

Место рождения

д.Васильевка

Дата рождения

04.11.1936

Дата смерти

17.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936

Отец: Дойников Пётр

Мать: Шокурова Наталья Андреевна

д.Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
17.02.2020
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close