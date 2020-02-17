Дойников Василий Петрович
Место рожденияд.Васильевка
Дата рождения04.11.1936
Дата смерти17.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936
Отец: Дойников Пётр
д.Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Смерть
17.02.2020
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан