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Варвара Мартемиановна

Место рождения

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.12.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1799 ст.

Отец: Мартемиан Львович

Мать: Фекла Пименовна

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-9CTW?i=113&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A62FS-XNQW РС https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-WQQN?i=144&wc=M6M... Показать все
Бракосочетание
07.02.1820 ст.

Муж: Петр Архипович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN1-BKK?i=94&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PTQ-55Z6
Рождение ребёнка
01.10.1829

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Архипович

Загорье, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNR-9F25?i=1178&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PTW-KW1L РС https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-WQQN?i=144&wc=M6... Показать все
Смерть
Неизвестно

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