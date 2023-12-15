Варвара Мартемиановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1799 ст.
Отец: Мартемиан Львович
Мать: Фекла Пименовна
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Бракосочетание
07.02.1820 ст.
Муж: Петр Архипович
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Рождение ребёнка
01.10.1829
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Архипович
Загорье, Борзынская волость, Вышневолоцкий уезд
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Смерть
Неизвестно