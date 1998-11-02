Попкова Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1898
Дата смерти02.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попков Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1934
Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич
Смерть
02.11.1998