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Попкова Прасковья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1898

Дата смерти

02.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1898

Отец: Перфильев Осип Потапович

Мать: Перфильева Христина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Николай Семёнович

Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Попков Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Попков Василий Семёнович

Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1934

Сын: Попков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Попков Семён Васильевич

Смерть
02.11.1998

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