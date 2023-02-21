Белолипецкий Михаил Петрович (проверить) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкий Михаил Петрович (проверить)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Белолипецкая Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипецкая Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолипецкая Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолипецкая Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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