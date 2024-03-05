Васильева Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Александрович

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