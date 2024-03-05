Васильева Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно