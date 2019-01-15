Клевакичев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакичев Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1957

Дата смерти

15.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.01.2019

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