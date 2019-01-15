Клевакичев Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1957
Дата смерти15.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.01.2019