Кузнецова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1915

Дата смерти

03.09.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1939

Дочь: Бутырская-Кузнецова Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Виденеев Владимир Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
03.09.1996
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