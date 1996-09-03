Кузнецова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1915
Дата смерти03.09.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1939
Дочь: Бутырская-Кузнецова Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Виденеев Владимир Васильевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
03.09.1996