Аристова Анна Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Аристов Вахрамей Дмитриевич
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Аристов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Аристов Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно