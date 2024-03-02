Аристова Анна Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристова Анна Корниловна

Аристова Анна Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Аристов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Аристов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Аристов Вахрамей Дмитриевич

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Аристов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Аристов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Аристов Дмитрий Григорьевич

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close