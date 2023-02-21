Гезенко (Ворона) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гезенко (Ворона) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ворона Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гезенко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гезенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гезенко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович

Смерть
Неизвестно
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