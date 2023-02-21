Гезенко (Ворона) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ворона Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гезенко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гезенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гезенко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Гезенко Николай Власович
Смерть
Неизвестно