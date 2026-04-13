Шаховская Мария Алексеевна
женский, родилась 19.01.1855, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1910
МатьШаховская (Олсуфьева) Софья Александровна30.06.1830 г.р.
ОтецШаховской Алексей Иванович09.03.1821 г.р.
Супруги
Шаховской Николай КузьмичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1855
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910
ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 342. — С. 134. Метрические книги Симеоновской церкви. Рождение - Шаховской князь Алексей Иванович Олсуфьева дочь камергера Софья Александровна Мария 19-111-342 137 1855 Симеон М 19.янв