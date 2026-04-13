Шаховская Мария Алексеевна 19.01.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаховская Мария Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.01.1855, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1910

Мать
Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна30.06.1830 г.р.
Отец
Шаховской Алексей Иванович09.03.1821 г.р.
Супруги
Шаховской Николай КузьмичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1855

Отец: Шаховской Алексей Иванович

Мать: Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф. 19. — Оп. 111. — Д. 342. — С. 134. Метрические книги Симеоновской церкви. Рождение - Шаховской князь Алексей Иванович Олсуфьева дочь камергера Софья Александровна Мария 19-111-342 137 1855 Симеон М 19.янв

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаховской Николай Кузьмич

Смерть
1910

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