Койгароцев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койгарацева (Пушкарева) Антнина Андреевна
Мать ребёнка: Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна
Рождение ребёнка
12.11.1941