Койгароцев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койгароцев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койгарацева (Пушкарева) Антнина Андреевна

Мать ребёнка: Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.1941

Дочь: Кайгороцева (Басаргина) Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна

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