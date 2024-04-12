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Алексей Петров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

1746 г.р.
Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Петр Егоров

Мать: Агафья Антропова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
1789

Сын: Лазарь Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Ларионова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1800
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федорова

Смерть
1807
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
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