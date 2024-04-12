Алексей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Петр Егоров
Мать: Агафья Антропова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Место жительства
1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лазарь Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Ларионова
Упоминание
1800
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федорова
Смерть
1807
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года