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Карпов Антон Анатольевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1971

Отец: Карпов Анатолий Алексеевич

Мать: Карпова (Ермолаева) Тамара Тимофеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова (Шнейдер) Ольга Валерьевна

Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Карпов Артём Антонович

Мать ребёнка: Оксана

Развод
1996

Жена: Оксана

Рождение ребёнка
18.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Шнейдер) Ольга Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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