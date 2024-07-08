Карпов Антон Анатольевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1993
Мать ребёнка: Оксана
Развод
1996
Жена: Оксана
Рождение ребёнка
18.06.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова (Шнейдер) Ольга Валерьевна