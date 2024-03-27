Хисматуллина Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматуллина Асия

Хисматуллина Асия

Место рождения

?

Дата рождения

18.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
30.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович

г.Стерлитамак БАССР
Смерть
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close