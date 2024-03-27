Хисматуллина Асия
Место рождения?
Дата рождения18.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Галимулла Хабибуллович
г.Стерлитамак БАССР
Смерть
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ