Зешков Фёдор (Фе(о)дор) Иванович (Иванов (сын))
Место рождения
Дата рождения04.06.1887 ст.
Дата смерти05.11.1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1887 ст.
Отец: Зешков Иван (Иоанн) Егоров (сын)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.
Сын: Зешков Иван (Иоанн) Фёдорович (Федоров (сын))
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.11.1928
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область