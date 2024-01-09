Зешков Фёдор (Фе(о)дор) Иванович (Иванов (сын)) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зешков Фёдор (Фе(о)дор) Иванович (Иванов (сын))

Место рождения

Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.06.1887 ст.

Дата смерти

05.11.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1887 ст.

Отец: Зешков Иван (Иоанн) Егоров (сын)

Мать: не указана

Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.

Сын: Зешков Иван (Иоанн) Фёдорович (Федоров (сын))

Мать ребёнка: не указана

Угриво, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
05.11.1928
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

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