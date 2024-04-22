(Кваченкова) Лариса Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1903 ст.
Запись №67 Астраханский мещанин Василий Иоакимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Крещение
30.03.1903 ст.
Иоанна Златоуста церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Астраханский мещанин Константин Андреев Лупкин и вдова Астраханская мещанка Параскева Акимова Курочкина Таинство крещения совершал протоиерей Павел Васильковский с дьяконом Павло... Показать все
Смерть
Неизвестно