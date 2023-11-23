Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оносовская (Богородская) Елена Васильева
Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оносовская (Богородская) Елена Васильева
Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богородская) Мария Васильева
Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Богородский Алексей Васильев
Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев