Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Васильевский (Ребров) Александр Протасьевич

Мать: Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оносовская (Богородская) Елена Васильева

Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оносовская (Богородская) Елена Васильева

Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородская) Мария Васильева

Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородский Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1882

Сын: Богородский Алексей Васильев

Отец ребёнка: Богородский Василий Алексеев

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