Шаньков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаньков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1883

Дата смерти

15.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова (Шанькова) Анна

Мать ребёнка: Татьяна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Татьяна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна?

Смерть
15.02.1976

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