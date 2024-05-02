Шаньков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1883
Дата смерти15.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова (Шанькова) Анна
Мать ребёнка: Татьяна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Татьяна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна?
Смерть
15.02.1976