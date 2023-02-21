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Салманова Авдотья Левотиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Левотий Тихонов

Мать: Агафья Тихонова

Бракосочетание
07.01.1823 ст.

Муж: Салманов Иван Петров

Рождение ребёнка
25.04.1830 ст.

Сын: Салманов Егор Иванович

Отец ребёнка: Салманов Иван Петров

Рождение ребёнка
17.11.1831 ст.

Сын: Салманов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Салманов Иван Петров

Рождение ребёнка
17.03.1834 ст.

Сын: Салманов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Салманов Иван Петров

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1838 ст.

Сын: Салманов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Салманов Иван Петров

Рождение ребёнка
27.02.1840 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Салманов Иван Петров

Рождение ребёнка
14.11.1843 ст.

Сын: Салманов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Салманов Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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