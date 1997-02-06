Пшеничников Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1932
Дата смерти06.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1932
Рождение ребёнка
15.01.1957
Сын: Пшеничников Вячеслав Юрьевич
Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
20.03.1965
Сын: Пшеничников Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1968
Дочь: Лидия Юрьевна
Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна
Смерть
06.02.1997