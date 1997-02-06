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Пшеничников Юрий Александрович

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

01.04.1932

Дата смерти

06.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1932

Отец: Пшеничников Александр Никонорович

Мать: Пшеничникова Мария Александровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.01.1957

Сын: Пшеничников Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1965

Сын: Пшеничников Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.06.1968

Дочь: Лидия Юрьевна

Мать ребёнка: Пшеничникова Наталья Васильевна

Смерть
06.02.1997
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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