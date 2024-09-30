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Лемпинен Моисей Яковлевич

Место рождения

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1886

Отец: Лемпинен Якоб Абрамович

Мать: Лемпинен (Сюкияйнен) Анна Генриховна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
30.05.1911

Жена: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна

Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: (Лемпинен) Хельми Моисеевна

Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1921

Дочь: (Лемпинен) Хильма Моисеевна

Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.07.1923

Сын: Лемпинен Армас Моисеевич

Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1924

Сын: Лемпинен Эйно Моисеевич

Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.10.1927

Дочь: (Лемпинен) Ольга Моисеевна

Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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