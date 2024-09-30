Лемпинен Моисей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1886
Бракосочетание
30.05.1911
Рождение ребёнка
12.11.1914
Дочь: (Лемпинен) Хельми Моисеевна
Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна
Рождение ребёнка
08.04.1921
Дочь: (Лемпинен) Хильма Моисеевна
Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна
Рождение ребёнка
11.07.1923
Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна
Рождение ребёнка
28.07.1924
Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна
Рождение ребёнка
29.10.1927
Дочь: (Лемпинен) Ольга Моисеевна
Мать ребёнка: Лемпинен (Хуттунен) Айно Адамовна
Смерть
Неизвестно