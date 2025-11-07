Бербеницкий Тарас Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бербеницкий Тарас

Автор
ОК
Кистанова О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Бербеницкий Павел ТарасовичОколо 1860 г.р.
Бербеницкий Емельян ТарасовичОколо 1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бербеницкий Иван Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бербеницкий Николай Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Бербеницкий Павел Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Бербеницкий Емельян Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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