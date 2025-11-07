Бербеницкий Тарас
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Бербеницкий Павел ТарасовичОколо 1860 г.р.
Бербеницкий Емельян ТарасовичОколо 1865 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бербеницкий Иван Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бербеницкий Николай Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Бербеницкий Павел Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Бербеницкий Емельян Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно