Мухаметдинова Елена Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметдинов Руслан Ильясович
Отец ребёнка: Мухаметдинов Ильяс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметдинов Ильяс
Рождение ребёнка
1999
Сын: Мухаметдинов Роман Ильясович
Отец ребёнка: Мухаметдинов Ильяс
Рождение ребёнка
04.02.2002
Дочь: Мухаметдинова Лидия Ильясовна
Отец ребёнка: Мухаметдинов Ильяс