Агреппина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Трофим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
29.04.1897
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
21.04.1901
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
14.04.1903
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
15.09.1907
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1915
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Смерть
Неизвестно