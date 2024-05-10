Агреппина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агреппина Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Около 1896 г.р.
1897 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.
1907 г.р.
Около 1909 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Рождение ребёнка
29.04.1897

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Григорьево, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1901

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Григорьево, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Григорьево, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Григорьево, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Рождение ребёнка
Около ?.06.1915

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Григорьево, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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