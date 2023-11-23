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Дарья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Антон Петров

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раменский Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раменский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раменский Стефан Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Афанасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Смерть
Неизвестно

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