Дарья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Антон Петров
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Афанасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Смерть
Неизвестно