Седунов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Базик Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Седунова Серафима Павловна
г.Мурманск
Рождение ребёнка
С 1942
Сын: Седунов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Седунова Серафима Павловна
г.Мурманск
Смерть
Неизвестно
г.Мурманск
Похороны
Неизвестно
г.Мурманск