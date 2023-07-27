Седунов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седунов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Базик Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Седунова Серафима Павловна

г.Мурманск
Рождение ребёнка
С 1942

Сын: Седунов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Седунова Серафима Павловна

г.Мурманск
Смерть
Неизвестно
г.Мурманск
Похороны
Неизвестно
г.Мурманск
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