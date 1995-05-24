Дыбанин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1921
Дата смерти24.05.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1949
Дочь: Ковшова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Дыбанина Элеонора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дыбанина Элеонора
Смерть
24.05.1995
Похороны
Неизвестно