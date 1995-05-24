Дыбанин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанин Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1921

Дата смерти

24.05.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.1949

Дочь: Ковшова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Дыбанина Элеонора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыбанина Элеонора

Смерть
24.05.1995
Лудза, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно
Лудза, Ludzas novads
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