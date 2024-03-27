Нафиков Габдерафик
Место рожденияд. Байряка Чеканскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рождения1886
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Нафиков Миргасим
Мать ребёнка: Нафикова (Газизуллина) Кафия
Рождение ребёнка
08.05.1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
15.07.1928
Смерть
1963
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно