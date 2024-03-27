Нафиков Габдерафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафиков Габдерафик

Место рождения

д. Байряка Чеканскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Нафик

Мать: Кафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нафикова (Газизуллина) Кафия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Нафиков Миргасим

Мать ребёнка: Нафикова (Газизуллина) Кафия

Рождение ребёнка
08.05.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Газизуллина) Кафия

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Газизуллина) Кафия

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Газизуллина) Кафия

Рождение ребёнка
15.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова (Газизуллина) Кафия

Смерть
1963
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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