Колобов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Колобова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Колобова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колобов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Колобова Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997