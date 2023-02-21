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Колобов Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Колобов Семен Иванович

Мать: Колобова Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Колобова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Колобова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колобов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Колобова Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова Евдокия Игнатьевна

Смерть
1997
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