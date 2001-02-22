Целищев Александр Арсеньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1949
Дата смерти22.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1949
Рождение ребёнка
09.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.02.2001
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область