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Целищев Александр Арсеньтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1949

Дата смерти

22.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1949

Отец: Целищев Арсений Егорович

Мать: Целищева Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
09.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.02.2001
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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