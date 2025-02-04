(Ермолинская) Афимия Несторовна
женский, родилась 1903
умерла 1981
ОтецЕрмолинский НесторНеизвестно г.р.
Супруги
Ермолинский Андрей Михайлович1908 г.р.
Дети
Ермолинский Семён Андреевич1932 г.р.
(Ермолинская) Анастасия АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Ермолинский Нестор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолинская) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ермолинский Семён Андреевич
Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович
Смерть
1981