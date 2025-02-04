(Ермолинская) Афимия Несторовна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ермолинская) Афимия Несторовна

Автор
ИУ
Ульяновский И.

женский, родилась 1903

умерла 1981

Отец
Ермолинский НесторНеизвестно г.р.
Супруги
Ермолинский Андрей Михайлович1908 г.р.
Дети
Ермолинский Семён Андреевич1932 г.р.
(Ермолинская) Анастасия АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ермолинский Нестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолинская) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолинский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ермолинский Семён Андреевич

Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолинский Андрей Михайлович

Смерть
1981

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